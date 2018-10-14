سرايا مرادة تقبض على عناصر سودانية مهاجمة

أعرب وكيل ديوان بلدية مرادة صالح الفيتوري عن استنكار البلدية وبشدة السطو المسلح من قبل قوات العدل والمساواة –حسب الفيتوري- التي هاجمت مقر الشركة التركية الواقع في نطاق منطقة مراده ونهبت بعض ممتلكات الشركة

وأضاف الفيتوري في تدوينة له على صفحة مرادة بالفيس بوك أن هذه القوات المدججة بالسلاح والعتاد تجوب الصحراء والقری دون رقيب أو حسيب والدليل ما قامت به من تعدي ونهب صباح أمس السبت .

وطالب الفيتوري في تدوينته الجيش الوطني التحقيق في هذا الاعتداء وإلا فإن هذه القوات ستكون هدفاً مشروعاً لكل سرايا مرادة وأهل مرادة مهما كانت العواقب حسب تصريح الفيتوري.

وأفاد الفيتوري في ختام تصريحه أنه تم استرداد بعض الآليات وتم أسر عدد 3 عناصر سودانية من قبل سرايا مرادة المقاتلة والشباب المساند لهم علی طريق زلة عند مفترق حقل الظهرة وعادت القوات سالمة غانمة حسب وصف الفيتوري.

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