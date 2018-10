تعهدت فرنسا خلال اتفاقا وُقّع بين سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياترس دو هيلن، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، سلطان حاجييف، بتقديم 650,000 يورو كمساهمة إضافية في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا والذي يعمل البرنامج الإنمائي على تنفيذه بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبهذه المساهمة الجديدة فقد بلغت القيمة الجملية للدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي 1 مليون دولار أمريكي.

The post فرنسا تقدم دعما إضافيا لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا