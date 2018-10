بناء على الخطة التدريبية التي أعدها المركز العام وفروعه وذلك استعدادا منه لتوفير الاحتياجات التدريبية للمعلمين حسب الخطة التي تطمح الوزارة لتنفيذها عقب البرنامج التقييمي لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين انطلقت اليوم أولى الدورات التدريبية في مبنى المركز العام والتي رتب لها فرع طرابلس ونفذت من قبل نخبة من المدربين التابعين للمركز.

وكان الإقبال رائعا من قبل المعلمين الذين آثروا الحضور وضحوا بيوم عطلتهم الإسبوعية لأجل الحصول على التدريب.

وسوف يستمر برنامح الدورات التنشيطية في كل فروع المركز العام وسيتم الإعلان عنها على صفحات المركز وفروعه حتى تعم الفائدة.

The post انطلاق الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا