اعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

بقاعة الاجتماعات بالمركز الوطني للامتحانات، أعتمد مساء الخميس |2018/10/11 م، وزير التعليم، الدكتور “عثمان عبد الجليل”، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتقني المتوسط، وذلك بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات، الأستاذ “جمال الفردع”، وعدد من مدراء الإدارات والمراكز والمصالح ورؤساء الأقسام الإدارية بديوان الوزارة.

وبهذه المناسبة أعرب “الوزير” لكافة العاملين بقطاع التعليم من معلمين و مفتشين تربويين وأخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين وإداريين عن خالص شكره وامتنانه لما قدموه طيلة العام الدراسي، وثمن دور كافة المشرفين والقائمين على إعداد وتنظيم الامتحانات وخص بالذكر اللجنة العليا للامتحانات ووزارتي الداخلية والحكم المحلي وكذلك المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتصحيح الأسئلة المقالية. وفي الوقت الذي أشاد سيادته بدور كافة المساهمين سواء أولياء أمور أوطلاب في إنجاح العام الدراسي ، تمنى بأن يكون النجاح والتوفيق حليفا لجميع الطلاب. وأضاف الوزير “عبد الجليل” بأنه ستكون هناك امتحانات استثنائية لطلاب بلديات طرابلس الكبرى ممن لم يستطيع الوصول إلى قاعات الامتحانات. هذا وأكد وزير التعليم، في مؤتمر صحفي؛ أنه بإمكان كافة الطلاب الراسبين دخول الامتحان التكميلي مع نهاية العام الدراسي الجاري 2019/2018 م، على أن يُمتحن الطالب في المواد الراسب فيها فقط، كما يمكنهم معادلة درجاتهم وتغيير مسارهم من الثانوية العامة إلى المعاهد الفنية المتوسطة، وذلك بحسب رغبة الطالب وإمكانية استمراره في التعليم الثانوي. وقال مدير إدارة التعليم الفني المتوسط في كلمته؛ إن (4509) طالب وطالبة اجتازو الدور الثاني بنجاح من أصل (6025) طالب وطالبة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الراسبين (1516) طالب وطالبة، مؤكداً بأن نسبة النجاح بلغت (74.08%). ومن جهته أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة “رمضان الغضوي”، بأنه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة من خلال الرابط http://www.imtihanat.com فور تفعيله ووضعه على صفحة الوزارة الرسمية (وزارة التعليم الليبية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق إدخال رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص به في الخانة المخصصة لذلك. يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني، بلغت 43.36%، فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 66.54%.

