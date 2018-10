داخلية الوفاق تقوم بتأمين وتفعيل النيابات والمحاكم بمدينة سبها

حرصاً من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن والاستقرار وللحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، أكد عميد جمال الباشا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بأنه قد تم تأمين وتفعيل النيابات والمحاكم بمدينة سبها من قبل أعضاء مكتب “البوانيس” التابع للإدارة، وكذلك تأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية بالمدينة. وكما تم أيضاً تأمين مستشفى “برقن” بمنطقة الشاطئ الغربي من قبل مكتب غرب الشاطئ التابع للإدارة العامة للأمن المركزي. وتثمن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني كل الجهود التي يذلها أعضاء الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنطقة الجنوبية للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة خدمةً لوطنهم ولمواطنيهم.

