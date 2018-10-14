نصية : مسألة تحديد رئيس المجلس الرئاسي لا تشكل خلافا كبيرا

قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبدالسلام نصية إن المجلس كان يتمنى أن يصوت مجلس الدولة على مقترح مجلس النواب كما هو لأنه نتاج حوار طويل بين أعضاء مجلس النواب والدولة حسب قوله.

وأضاف نصية في تصريح لقناتنا أن المقترح شارك في صياغة نقاطه الكثير من أعضاء مجلس الدولة من خلال لقاءات تمت بين الجانبين، موضحا أن مسألة تحديد رئيس المجلس الرئاسي لا تشكل خلافا كبيرا لأنها في الحقيقة تخضع لعدة أبعاد جغرافية وسياسية واجتماعية خصوصا وأن قرارات المجلس الرئاسي ستكون بالإجماع.

وأشار نصية إلى أن مجلس النواب لم يستلم ردا رسميا بالملاحظات أو الاعتراضات من مجلس الدولة مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب سيتعاملون مع تلك الملاحظات بكل مسؤولية فور استلامها وعرضها عليهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا