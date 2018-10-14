لجنة مرضى الأورام الليبيين تعلن تسوية مستحقات مصحة حنبعل التونسية

العنوان-تونس

أعلنت لجنة مرضى الأورام الليبيين في تونس أنه تم الاتفاق مع مصحة “حنبعل التونسية” وتسديد جميع مستحقاتها حتى لا يتوقف علاج المرضى الليبيين فيها.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك “بأن اجتماعا عقد الجمعة في مقر السفارة الليبية بتونس، ضم القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس “محمد المعلول” والملحق الصحي ورئيس لجنة علاج مرضي الأورام الليبيين بتونس ومدير مصحة حنبعل التونسية “سليم بن يدر” نوقش فيه آلية وضع حل للمرضى الليبيين المعالجين في الساحة التونسية وإمكانية قبول الحالات الإضافية الجديدة لمرضى الأورام للعلاج في المصحة.

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