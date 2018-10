غسان سلامة ونائبته الأمريكية يبحثان الملف الليبي فى القاهرة اليوم

المتوسط:

يبحث اليوم الأحد فى القاهرة، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، أخر التطورات الليبية مع كل من وزير الخارجة المصرية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات بحث آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا ونائبته للشؤون السياسية قد وصلا أمس السبت، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين.

