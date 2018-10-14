المجموعة الحديثة تباشر في أعمال صيانة خط الصرف الصحي في منطقة السرتي

بنغازي 14 أكتوبر 2018 (وال) – باشرت شركة المجموعة الحديثة، مساء أمس السبت في تنفيذ أعمال صيانة خط الصرف الصحي المكسور بشارع “دكّه” بمنطقة علي بن أبي طالب “السرتي” بالقرب من مسجد إبراهيم الخليل في بنغازي.

وقال قسم الإعلام ببلدية بنغازي أن إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي تشرف مع مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق على تنفيذ أعمال الصيانة.

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة تأتي بناءً على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بضرورة العمل الفوري على إصلاح و صيانة خطِّ الصّرف الصّحي المتضرر والواقع فى شارع دكّه بقرب من مسجد إبراهيم الخليل في منطقة “السرتي”. (وال – بنغازي) هــ ع

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