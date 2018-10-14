بالأسماء والصور ..اطلاق سراح 12 صيادا مختطفا لدى العصابات التشادية مقابل فدية مالية

العنوان خاص -الكفرة

قال مراسل العنوان إنه جرى اطلاق سراح الصيادين المختطفين من قبل العصابات التشادية و الذين خرجوا من إجدابيا وكانوا في طريقهم إلى الكفرة في رحلة صيد وعددهم 12 شخصا .

وفي تصريح خاص لصحيفة العنوان الليبية قال صلاح منبيه أحد أقارب المخطتفين قال: إن المخطوفين تم اطلاق سراحهم اليوم من الأراضي التشادية وقد تم وصولهم الى مدينة الكفرة وذلك بعد دفع المبلغ المطلوب من العصابة الخاطفة .

وأضاف منبية ان المبلغ مالى الذي تم دفعه للخاطفين قدره مليون واربعمائة وأربعة وأربعين الف دينار ليبي أي ما يعادل 120000 الف دينار ليبي عن كل واحد منهم وكشف منبية أن الجهة الخاطفة من جنسيات تشادية وترددت علي مدينة الكفرة ويرجح أنهم من جماعة (مرديا) بقيادة شخص إسمه (عربي)

وأشار صلاحإلى أن المختطفين عددهم 12 شخصا وهم من مدينة إجدابيا وأسماءهم كالتالي :- 1-الحاج جابر الشعلة الزوي 2-محمد جابر الشعلة الزوي 3-حمد نجم السليماني 4-سليمان عبدالعاطى الفكيح الزوي 5-خالد عبدالسلام خالد الدنقلاوي 6-عبدالقادر على موس الدنقلاوي 7-ونيس على حامد بوسطاية المغربي 8-علي جبريل الزواوي 9-أشرف عمران الساحلي ملقب الحوته 10- خميس موسي الكاديكى 11- محمد عبدالقادر زيدان بوحشيشة القبائلي . 12- طفل صغير ابناخى الحاج جابر .

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