هجوم مسلح على مركز شرطة مصراتة

تعرّض مركز شرطة مصراتة الليلة الماضية لاعتداء مسلح من قبل خارجين عن القانون، قامت على إثره الوحدات الأمنية في المدينة بالبحث والتقصّي حول هويّة الجناة لضبطهم.

وذكرت مصادر لـ 218 أنَّ دورياتٍ من مركز شرطة مصراتة رفقة عناصر من قسم البحث الجنائي، وبمساندة قوة الدعم الخاصّة بالمنطقة الوسطى، تمكّنت من ضبط الجناة بعد وقت قصير من الحادثة.

وأشارت المصادرُ إلى أنّه تم ضبط أسلحة خفيفة وذخائر بحوزة الجناة، فيما لم تعلن أيّ جهة رسمية هوية الفاعلين، أو دوافع الهجوم، كما لم تتبيّن نسبة الأضرار التي تعرّض لها مركز الشرطة، أو من كانوا فيه.

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