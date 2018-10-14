المدير التسويقي لمصرف الوحدة لـ”وال” : سقف السحب سيكون 400 دينار

بنغازي 14 أكتوبر 2018 (وال)- أكّد المدير التسويقي بالإدارة العامة لمصرف الوحدة اليوم الأحد، أن فروع المصارف ستفتح أبوابها غداً الاثنين لتوزيع السيولة على زبائنها .

وقال أحمد التركي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن سقف السحب سيكون 400 دينار، موضحاً في الوقت ذاته أن عدم فتح أبواب المصرف اليوم الأحد كان بسبب استلام مبلغ مالي من ليبيا المركزي البيضاء لا يغطي سقف السحب بحيث سيكون السحب 270 دينار .

وأضاف التركي أن “بفضل الله والإدارة العامة، بالتنسيق مع بعض التّجار حتى من مدينة طبرق، تم التعديل في قيمة السحب بحيث سيكون 400 دينار بدلاً من 270 دينار .

وأوضح التركي بشأن سؤال الوكالة حول منحة الصرف الأجنبي بقيمة 10 آلاف دينار، قال التركي “إن إدارة المصرف قامت بتقليص المعاناة والعبء على المواطن، وقد قرّرت إدارة المصرف بأنالصرف سيكون على نفس بطاقة الفيزا لأرباب الأسر، وسيكون من حق المواطن سحب القيمة التي يريدها من 100دولار حتى 10 آلاف دولار، وقد باشرنا في تنفيذ ذلك من يوم الأربعاء الماضي” .

وأكد التركي أن إدارة المصرف ستحاول جاهدةً خلال الفترة القريبة القادمة، من أجل رفع قيمة منح أرباب الأسر من 500 دولار إلى 1000 دولار . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال