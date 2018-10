الجامعة العربية تُطالب بالحفاظ على أموال الليبيين التي تُغذي أطراف النزاع

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمم المتحدة لفرض عقوبات مشددة على الأطراف التي تعرقل حل الأزمة الليبية.

حيث طالب أبو الغيط إلى التحرك حتى لا تستمر أموال النفط الليبي في تمويل الأطراف المتحاربة في البلاد، مشيراً إلى دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى ضرورة فرض عقوبات على ماسماها الجماعات المسلحة بليبيا حسب تصريحه لصحيفة الشرق الاوسط.

في سياق متصل طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من الأمم المتحدة فرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني والدولي بطرابلس خلال شهر سبتمبر الماضي.

