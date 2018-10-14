فرق الهلال الاحمر بسرت يواصل انتشال الجثث من المقبرة الجماعية بمنطقة الظهير

تواصل فرق الهلال الأحمر بسرت انتشال الجثث من المقبرة الجماعية التي عثر عليها في إحدى المزارع، بمنطقة الظهير غربي مدينة سرت.

وأكد منسق شبيبة الهلال الأحمر فرع سرت يوسف البطي في تصريح لقناتنا أمس انتشال خمس واربعين جثة بالتعاون مع الجهات الامنية، مشيرا إلى أنهم في انتظار الامدادات، ليتم انتشال الجثث الباقية والمتواجدة في خمس واربعين قبرا.

وأضاف البطي أن الجثث متحللة لكن الملابس تظهر أن الضحايا كان بعضهم من المدنيين والبعض الآخر عسكريين.

وعن جنسيات الجثامين أوضح البطي أن المعلومات الدقيقة المتعلقة بأعمارهم وأسباب الوفاة ستظهر بعد إجراء الفحص النووي للجثث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا