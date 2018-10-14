جمعة: لن يلغى التعليم الديني ونعمل على تقييمه

قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة إن الوزارة لم ولن تلغي التعليم الديني بل ستعمل بكل جهدها علي أن يكون “وفق أسس تربوية ومهنية سليمة “.

وأضاف جمعة على حسابه الشخصي في تويتر، السبت،أنهم بدأوا بتشكيل لجان محلية؛ لتقييم التعليم الديني، وتتابع مع المنظمات الدولية سبل الرفع به، مؤكدا الاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة على ذلك.

وفي سياق متصل اتفقت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والعلوم الثقافية مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” على مساهمة المنظمة في إعداد برنامج وطني وشامل للتربية الدينية وتنظيم دورات تدريبة لمعلمي التربية الدينية في ليبيا، ودعم تأليف المناهج التربوية والمقرارات التعليمية.

وكانت وزارة التعليم قد خاطبت الأسبوع الماضي مراقبات التعليم بعدم قبول الطلبة بمرحلة التعليم الأساسي الديني بالصف السابع إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية ومراجعة الخطة الدراسية لهده المرحلة.

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