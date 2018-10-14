العامة للبيئة: سبها مقبلة علي أزمة بيئية خطيرة

تشكل مياه الصرف الصحي التي تطفو في شوارع سبها أزمة بيئة خطيرة حيث تسبب تسرب مياه الصرف الصحي وتغدرها من نزوح الكثير من الاهالي من بيوتهم فيما يعاني باقي السكان من انتشار الحشرات والامراض .

وأكدت مدير فرع الهيئة العامة للبيئة عواطف الأسود “للاقتصادية ” بأن سبها تعاني من ازمة بيئية وصفتها “بالكارثة ” وقالت المشكلة ليست حديثة وانما هي متوارثة منذ سنين ولم ينفع فيها الحلول التجميلية المتمثلة في عمليات الردم وانما يجب انشاء محطة توليد جديدة نتيجة تهالك المحطة الوحيدة في سبها والتي سبق وان سرقت كافة امكانياتها .

وأضافت تشهد سبها عديد الامراض والأوبئة التي يعاني منها مختلف الفئات العمرية نتيجة تكاثر الحشرات علي مستنقعات الصرف الصحي والتي باتت تغطي مناطق باكملها.

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