سلامة ووليامز في القاهرة لبحث استئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية

أعلنت وسائل إعلام مصرية أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني ويليامز يبحثان اليوم الأحد آخر التطورات الليبية مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

حيث من المقرر أن تتناول اللقاءات بحث آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بالتزامن مع أنباء صحفية بشأن تحضيرات مصرية لبدء استناف اجتماعات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالإضافة لاقتراب موعد مؤتمر باليرمو الذي تعدّ له إيطاليا.

كما تأتي هذه الزيارة دون إعلان مُسبق، إذ أن بعثة الأمم المُتحدة في ليبيا لم تعلن عن أي تخطيط من قبل سلامة ونائبته لزيارة مصر.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وصل أمس السبت برفقة نائبته إلى العاصمة المصرية القاهرة.

