مرصد الإفتاء المصري: جماعة الإخوان تحاول التغطية على نجاح الجيش الليبي في القبض على عشماوي

ليبيا – قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن “جماعة الإخوان” تمارس حملة إعلامية مسعورة لتضليل الرأى العام وتشتيته عبر أدواتها الإعلامية لنشر الأغاليط والأكاذيب بعد نجاح قوات الجيش الليبي في إلقاء القبض على الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة هشام عشماوى المطلوب الأول لدى قوات الأمن المصرية.

مرصد الفتاوى التكفيرية أشار بحسب صحيفة”اليوم السابع”المصرية إلى أن الأذرع الإعلامية الإخوانية نشرت العديد من المعلومات المغلوطة والأكاذيب الممنهجة حول عشماوي بهدف التغطية على نجاح تلك العملية التي تمثل صيداً ثميناً يساعد في فضح مخطط الإخوان لنشر الإرهاب عالمياً.

وأكد على ضلوعهم في نشر التخريب ورعاية المجرمين أمام الهيئات الدولية إضافة إلى إثبات صحة الموقف المصري بضرورة محاصرة تلك الجماعة وأفرادها عالميا ووضعهم على قوائم الإجرام والإرهاب.

كما لفت مرصد الفتاوى إلى أن أذرع الإخوان الإعلامية تسعى جاهدة لتأكيد أن الشخص الذى ألقى القبض عليه ليس هو هشام عشماوي وإنما شبيه له واتخذت في سبيل تأكيد كذبها العديد من الدلائل الكاذبة زاعمة أن نبرة الصوت وطريقة الكلام مختلفة وهذا يعيد سيناريو ما حدث من الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية حينما نجحت السلطات المصرية في القبض على الإرهابي صفوت حجازي أثناء محاولته الفرار حيث شككت “كتائب الإخوان الإلكترونية” في نجاح الأمن المصري فى القبض على ذلك الإرهابي.

وشدد مرصد الإفتاء على أن دفاع الجماعة عن الإرهابي هشام عشماوي يؤكد ضلوعها في العمليات الإرهابية التي أفزعت المصريين واختطفت زهرة شبابهم وعطلت مسيرتهم في التنمية بأعمال التخريب والتدمير.

وإعتبر أن تلك الجماعة لا تمثل خطراً على مصر فقط بل هي خطر على مسلمي العالم بعد نجاحها في تشويه سماحة الإسلام وجعله ديناً يعكس منهجية العنف والدم رغم أن الإسلام دين سماحة واعتدال.

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