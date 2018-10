مصرف الوحدة: سنفتح أبوابنا للمواطنين غدا.. وحد السحب 400 دينار

المتوسط

أكد أحمد التركي، المدير التسويقي بالإدارة العامة لمصرف الوحدة، اليوم الأحد، أن فروع المصرف ستفتح أبوابها غداً الاثنين لتوزيع السيولة على زبائنها.

وقال التركي: “إن سقف السحب سيكون 400 دينار، في الوقت ذاته أن عدم فتح أبواب المصرف اليوم الأحد كان بسبب استلام مبلغ مالي من ليبيا المركزي البيضاء لا يغطي سقف السحب بحيث سيكون السحب 270 دينار”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف “بفضل الله والإدارة العامة، بالتنسيق مع بعض التجار حتى من مدينة طبرق، تم التعديل في قيمة السحب بحيث سيكون 400 دينار بدلاً من 270 دينار”.

وحول منحة الصرف الأجنبي بقيمة 10 آلاف دينار، أوضح أن إدارة المصرف قامت بتقليص المعاناة والعبء على المواطن، وقد قررت إدارة المصرف بأن الصرف سيكون على نفس بطاقة الفيزا لأرباب الأسر، وسيكون من حق المواطن سحب القيمة التي يريدها من 100 دولار حتى 10 آلاف دولار، مضيفا “باشرنا في تنفيذ ذلك من يوم الأربعاء الماضي”.

وأشار إلى أن إدارة المصرف ستحاول جاهدةً خلال الفترة القريبة القادمة، من أجل رفع قيمة منح أرباب الأسر من 500 دولار إلى 1000 دولار.

