“أمن الزاوية” تكرم وزير الداخلية السابق لدوره في لجان المصالحة الوطنية

نظمت مديرية أمن الزاوية صباح اليوم الأحد احتفالية لتكريم الوزير السابق لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام مصطفي عاشور.

وألقى الحضور كلمة إشادة بدور الوزير السابق والذي عمل على إرساء دعائم الأمن ونشره ومحاولة المجاهرة به ومحاولة النهوض بالوزارة وكافة العاملين بها.

وتحدث الحضور على دور عاشور في التوفيق بين لجان المصالحة الوطنية ومساعدتهم في أداء مهامهم.

