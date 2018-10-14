مديرية أمن غات تؤكد مشاهدة طائرات بدون طيار تحوم فوق مدن الجنوب

ليبيا – أكد مدير أمن غات المكلف عقيد محمد العماري بأنه تمت فعلاً مشاهدة طائرة تحوم في سماء غات بالعين المجردة من شهود عيان ، نافياً علمه بالجهة التي تتبعها الطائرة .

العماري أضاف عبر إتصال هاتفي لقناة ليبيا الحدث تابعته المرصد بأن الشهود الذين شاهدوا الطائرة عن قرب في أحد الايام أكدوا تحليقها على إرتفاع عالي في أغلب الاحوال وقد اثبتت التحريات بأن نفس صوت ونوع الطائرة قد شوهدت تحلق في عدة مناطق في ليبيا كأوباري والشاطئ حسب قوله.

أما فيما يتعلق بنوعها وتبعيتها فقد أكد بأنها من الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض متعددة للإغتيالات والضربات الجوية كذلك للتصوير بجميع مجالاته ، لكن وحسب قوله لايمكن التأكيد على أنها تتبع قوة الأفريكوم.

وقد رفض الإدلاء بمعلومات عن تحركات الجماعات الإرهابية في المنطقة ، لكنه عاد وقال أن الأمر لا يخلو لأن ليبيا بالكامل محل أنظار التنظيمات الإرهابية وغات ليست بمأمن كغيرها من مدن الجنوب لكنها تظل الأكثر أمناً وأستقرار وأرجع ذلك لوجودها ضمن المثلث الممتد حتى غدامس غرباً والحدود الجزائرية والتي تركت قواتها التي تحمي الحدود أثر إيجابي على أمن غات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية