القيادة العامة: مُستعدون لتأمين أي الانتخابات

جددت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأحد، استعدادها لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت القيادة في بيان، أنها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية.

ويأتي بيان القيادة العامة بعد أقل من أسبوعين على تصريحات لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أكد فيها تأييده لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

ولم يُعلن حفتر في تصريحاته لـ”رويترز”، موقفه مما إذا كان سيترشح لها أم لا، داعيا إلى تأجيل الجواب إلى موعد تتقرر فيه الانتخابات.

وذكر أن “أطرافا عديدة” لم تف بتعهداتها من أجل إجراء الانتخابات، وأن مجلس النواب الذي سبق أن تعهد بتمرير الإطار الدستوري للانتخابات لم يف بوعود أطلقها رئيسه عقيلة صالح.

وتطرق حفتر في حديثه إلى أطراف لم يسمها قائلا إنها تحاول ألا تجري الانتخابات لأنها تُهدّد مكتسباتها السياسية، مؤكدا أن الجيش الوطني جاهز لأداء دوره في “حماية وتأمين الانتخابات”.

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