اخبار ليبيا الان

 (شاهد الصور) تدريبات الدفعة الثامنة لمنتسبي اللواء 106 مجحفل

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

يتلقى منتسبي الدفعة الثامنة لمنتسبي اللواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة تدريبات عالية تحت إشراف مدربين أكفاء.

وأظهرت صور نشرها مكتب إعلام اللواء جانب من تدريبات الدفعة الثامنة داخل مركز تدريب الكرامة التابع له.

وقال المكتب الإعلامي “بأن المتدربين يتلقون تدريبات عالية تحت إشراف مدربين أكفاء؛ للاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة وضمان السلام والأمن في ليبيا، ومواجهة جماعات الإرهاب والتطرف وحماية الوطن من أي عدوان خارجي”.

وأظهرت التدريبات التزام المنتسبين بقواعد الضبط والربط العسكري وتعلم قواعد الاشتباك وفنون القتال ورفع اللياقة البدنية حتى يكونون على جاهزية عالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياناس
    الي الجميع الذين خرجوا على الشهيد الصائم صغار كبار نساء رجال مدنيون اطباء مهندسون وغيرهم جميعا وخاصة مايسمي بالثوار او بالسلفية خائني منهج السلف الصالح الحقيق اريد ان اقول لكم مازال ما شفتوا شي
    مازال ماشفتوا شي يا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد