 (شاهد الصور) تدريبات الدفعة الثامنة لمنتسبي اللواء 106 مجحفل

بنغازي-العنوان

يتلقى منتسبي الدفعة الثامنة لمنتسبي اللواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة تدريبات عالية تحت إشراف مدربين أكفاء.

وأظهرت صور نشرها مكتب إعلام اللواء جانب من تدريبات الدفعة الثامنة داخل مركز تدريب الكرامة التابع له.

وقال المكتب الإعلامي “بأن المتدربين يتلقون تدريبات عالية تحت إشراف مدربين أكفاء؛ للاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة وضمان السلام والأمن في ليبيا، ومواجهة جماعات الإرهاب والتطرف وحماية الوطن من أي عدوان خارجي”.

وأظهرت التدريبات التزام المنتسبين بقواعد الضبط والربط العسكري وتعلم قواعد الاشتباك وفنون القتال ورفع اللياقة البدنية حتى يكونون على جاهزية عالية.

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