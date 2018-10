المتوسط

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بالسماح بعقد امتحان استثنائي للطلبة الراسبين في مادة واحدة في في الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل: “بعد الاتفاق مع القيادات الإدارية والتربوية بالوزارة ومراقبي التعليم بالبلديات، قررنا منح فرصة أخرى لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الراسبين في مادة واحدة فقط بامتحانات الدور الثاني بالدخول الى دوراً استثنائياً”.

وأضاف عبد الجليل “سوف يتم اعتماد النظام التكميلي للطلبة الراسبين في ثلاثة مواد فأقل، وذلك تقديراً للظروف الصعبة التي سارت عليها الامتحانات في العديد من المناطق بالبلاد”.

The post امتحان استثنائي لطلاب الثانوي الراسبين في مادة واحدة بالدور الثاني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية