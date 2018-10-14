حويلي: المؤتمر الجامع الذي يدعو إليه سلامة مجهول المدخلات وسيكون مجهول المخرجات

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي أمس السبت إلى أن لمؤتمر الجامع الذي يدعو إليه المبعوث الأممي غسان سلامة لا يزال مجهول المدخلات وسيكون مجهول المخرجات.

حويلي أوضح في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” أن البعثة الأممية في ليبيا لم تستطع أن تشتغل مع 200 شخص فكيف تريد أن تعمل مع آلاف الأشخاص في المؤتمر الجامع؟”.

وتساءل حويلي عن معايير اختيار المشاركين في هذا المؤتمر الجامع والصفات التي سيحضرون بها، مضيقاً : “إذا كانت البعثة الأممية​ جادة لحل الأزمة السياسية عليها أن تسير وفق النهج الذي قرره مجلس الأمن الدولي وهو الاتفاق السياسي لحل المشكلة بدل اللجوء إلى المؤتمر الجامع وفتح مسارات أخرى قد تضر بالعملية السياسية”.

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