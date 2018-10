المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين «يوسف جلاله» اليوم الأحد، رئيس المجلس المحلي درنة «عوض الأعيرج» رفقة رئيس لجنة المصالحة درنة «خالد مكراز» ورئيس لجنة النازحين المشكلة من قبل وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين «عبدالحميد الحصادي» لمناقشة الأوضاع بمدينة درنة.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تقرير اللجنة، حيث تم مناقشة أهم المشاكل واحتياجات أهالي المدينة، واتخاذ الإجراءات الأزمة لمعالجتها، إضافة إلى البحث في كيفية معالجة الأوضاع الوظيفية.

وشدد «جلالة» على ضرورة دعم ملف المصالحة بالمدينة.

The post «جلالة» يلتقي رئيس المجلس المحلي درنة لمناقشة الأوضاع بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية