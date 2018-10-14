الكتيبة 298 دبابات تنضم للواء 73 مشاة

استلم آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني، الكتيبة 298 دبابات، 204 سابقا، وضم كافة أسلحتها ومعداتها وأفرادها إلى اللواء 73 مشاة.

وتم هذا الإجراء بحضور الآمر المكلف للكتيبة 298 دبابات العقيد أحمد حسن الحميدي، واللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة بإمرة العميد فيتور بن حريز، وعضوية العميد محمد المقروص، والعميد حسن الواسطي، والعقيد مفتاح لعبيدي، والعقيد حسن راشد.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر قد أصدر قرار بإنشاء اللواء 73 مشاة تحت قيادة العميد على صالح القطعاني، ويضم هذا اللواء 6 كتائب أمنية، ومركزه مدينة بنغازي.

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