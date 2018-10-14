مؤتمر باليرمو.. غموض وتسرّب “شكوك بالفشل”

تواصل إيطاليا منذ أشهر في تسويق مؤتمرها حول ليبيا المزمع عقده بمنتصف نوفمبر المقبل في باليرمو‎، إلا أنه وبالرغم من كل الدعاية الإعلامية والتصريحات المستمرة وحدة الصراع حول ليبيا مع فرنسا، لا يبدوا أن مؤتمر باليرمو له ملامح حتى الأن .

ومن ضمن تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته إنزو ميلانيزي، فقد أعلنا توجيه الدعوة للعديد من الأطراف الدولية ساعيين إلى ضمان وجود الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إلا أن حتى الأن لم يتم تأكيد حضور أي منهما.

أما على الصعيد الليبي، فلم يُعلّق أي طرف من أطراف الأزمة حول المؤتمر وما إذا كانوا سيشاركون فيه أم لا، فمن جانب واحد كان قائد الجيش الليبي المشير حفتر الوحيد الذي تلقى دعوة رسمية والأنباء تشير بعدم موافقته على الحضور .

واستمر الصراع لأشهر طويلة بين فرنسا، التي فشل مؤتمرها حول ليبيا، وإيطاليا التي تُجهّز لمؤتمر “ولد ميتاً” كما وصفه البعض، وتساءلوا: هل ستتمكن إيطاليا من جمع كافة الأطراف المتنازعة ؟ أم ستكون باليرمو مكانا لقضاء إجازة أخرى لساسة ليبيا؟.

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