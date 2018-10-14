حفتر يؤكد جاهزية قواته لتأمين الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرته

أكدت القيادة العامة لقوات عملية الكرامة، جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية تجرى في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت القيادة، بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، إن ذلك يأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية، المعنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.

ويشهد معسكر الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر تقلبا في مواقفها المتناقضة حول قبولها أو رفضها لإجراء الانتخابات في ليبيا، من خلال تصريحات عدة شخصيات قيادية بعملية الكرامة، الذين يشككون في نزاهتها ومصداقيتها وعدم نجاحها.

وكان حفتر، قد أعلن تأييده خلال تصريحاته في الثاني من الشهر الجاري، لخطط إجراء انتخابات عامة في شهر ديسمبر القادم، لكنه أكد أن “أطرافا عديدة” لم تفِ بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة، على حد قوله.

وأكد حفتر لوكالة رويترز، أن قواته لم تتراجع في ما تعهدت به، وأنها جاهزة لأداء دورها في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات عملية الكرامة التابعة له، ولكن حفتر أشار إلى أن “باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها”.

من جانبه، قال الناطق باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري: “إذا رفض الشعب الليبي مشروع الدستور سنذهب أولاً إلى انتخابات برلمانية ثم رئاسية حسب مخرجات اتفاق باريس، ولن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى”.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام، أنهم يثقون في أن الشعب الليبي سيقول لا في الاستفتاء على مشروع الدستور، وستشكل لجنة جديدة لإعداد الدستور، مضيفا أن “القيادة لن ترضى بإضاعة حقوق أي إقليم من أقاليم ليبيا، وخاصة الأقاليم التي قدمت الشهداء وضحت بالمال والجهد من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب”، حسب قوله.

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