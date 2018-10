مطار بنينا الدولي يعلن بدء عمل لجنة البيوع الجمركي بنغازي

المتوسط:

أعلن مركز جمارك مطار بنينا الدولي، بدء العمل الفعلي للجنة البيوع الجمركي بنغازي، اليوم الأحد، بعد إنتهاء المهلة التي أعطتها لجنة البيوع الجمركي.

وأوضح الحساب الرسمي لمركز جمارك مطار بنينا الدولي، عبر فيس بوك، أن اللجنة قامت بمعاينة «الحاويات» التي أحيلت إليها من مركز جمرك ميناء بنغازي وعددها «700 حاوية» بالنقطة الجمركية قنفوده تمهيدا لإتمام إجراءات بيعها بعد أخذ الأذن من السيد المدير العام لمصلحة الجمارك.

