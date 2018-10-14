سلامة وشكري يبحثان سبل دفع الحل السياسي بليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سُبل دفع الحل السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بها.

وأطلع سلامة الوزير المصري على جهود البعثة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المجموعات “المُسلحة في طرابلس”، ورؤيته حول سُبل التعامل مع تلك التحديات في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للخارجية المصرية.

واتفق الطرفان على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الأممية بكافة عناصرها، وأهمية تنسيق الجهود المبذولة من الأطراف الدولية والإقليمية لدعم المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية.

يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة قال، الأحد، إن الانتخابات يطالب بها الليبيون قبل غيرهم، ومن حقهم الطبيعي أن يغيروا الطبقة السياسية التي تحكمهم.

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