وافق المصرف المركزي، على التحويلات المالية للشركات مقدمة الخدمة وشركات الصيانة والمنظمات الدولية التي تتعامل مع شركة الخطوط الجوية الإفريقية، فضلا عن تعهد المجلس الرئاسي بحل كافة المختنقات التي تواجه الشركة.

هذا وبحسب تصريحات الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، فإن المجال الجوي سيفتح بشكل طبيعي لعودة حركة الطيران من وإلى محطات التشغيل.

