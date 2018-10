أعرب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية مرتقبة في البلاد، مشددة على أن عملية التأمين تقع ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية.

وأكدت القوات المسلحة،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنّها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة من خلال حماية مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.

The post القوات المسلحة تعلن استعدادها لتأمين الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية