الهلال الأحمر يبحث مع ممثلين« أفارقة» و«أوروبيين» العراقيل التي تواجههم

اجتمع وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في جنيف لحضور اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر.

وأكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، اليوم الأحد،بأنه تم عقد العديد من الاجتماعات الجانبية مع إدارات الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية الأخرى في إطار التواصل والتعاون والتعريف بالجمعية ونشاطاتها.

وتطرقت الاجتماعات، التي جاءت بحضور رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد ورئيس الصليب الأحمر الكوري، لبحث أبرز الأزمات التي يعاني منها القطاع.

ودعا وفد الهلال الأحمر، في ختام اجتماعاتهم،ممثلي القارة الإفريقية بالمؤتمر الدولي للحضور إلى مقر الامانه العامه بمدينة بنغازى لمناقشة المشاكل والعراقيل وتعزيز العلاقات في المجالات الانسانية.

