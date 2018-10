لجنة الخانات الزمنية تعقد اجتماعًا بمطار معيتيقة الدولي

المتوسط:

عقدت لجنة تنظيم الخانات الزمنية والمعنية بجدولة الرحلات بالمطارات إجتماعاً اليوم الأحد، بإدارة مطار معيتيقة الدولي برئاسة مصعب أبو لطيفة، مدير مكتب التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة المطارات بوزارة المواصلات، عبر فيس بوك، أن الاجتكاع شارك فيه، لطفي الطبيب، مدير عام المطار ومندوبين عن مصلحة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية وجهاز المباحث العامة ومصلحة الجوازات والجنسية ومصلحة الجمارك.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة إعادة توزيع وجدولة الرحلات من مطار معيتيقة الدولي للموسم الشتوي 2018-2019 بما سيساهم في تقليل الازدحام في المطار وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

