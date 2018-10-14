ضبط عمال فندق لسرقتهم سيارة أحد النزلاء في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن قسم التزييف والتزوير في الإدارة تمكن من ضبط عمال أحد الفنادق في منطقة الحدائق لقيامهم بسرقة مركبة أحد النزلاء بعد ورد معلومات من وحدة أمن الفنادق.

وأضافت الإدارة أن معلومة وردت من وحدة أمن الفنادق التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي مفادها سرقة مركبة أحد النزلاء في فندق في منطقة الحدائق وإحالة تقرير مفصل عن مواصفات المركبة.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه على الفور تم تكليف قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي للكشف عن مطابقة مواصفات المركبة مع مطابقة المستندات الأصلية.

وأفادت الإدارة أنه بعد التحري وجدت المركبة في معرض داخل المدينة ، وتم فك غموض القضية من قبل أعضاء قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي حيث تم تعطيل كاميرات المراقبة في الفندق من قبل الجناة لتسهيل عملية السرقة مستغلين سفر صاحبها لقيامهم بعملية السرقة.

وأشارت الإدارة العامة إلى أن عمال الفندق (الجناة) قاموا ببيع المركبة لشخص آخر وهو يعلم أنها مسروقة، موضحة أنه وجد في المركبة عند سرقتها رسالة مفتوحة وإقرار جمركي مما سهل عملية تسجيلها لدى المرور، وذلك بتزوير بيانات الرسالة المفتوحة باسم وهمي وإبرام عقد بواسطة محل تصوير، ولكن بختم محرر عقود وهمي معمم عليه من قبل نقابة محرري العقود سابقاً ويحذر التعامل به .

وذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه عندما تم الانتقال وتفتيش المكتب الصادر عنه هذه الورقة المفتوحة تبين وجود أوراق مختومة على بياض لارتكاب عدد من وقائع سرقة وعمليات نصب واحتيال لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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