سلامة يلتقي عقيلة بالقاهرة لبحث آخر التطورات

القاهرة-العنوان

ناقش الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الأحد في القاهرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات في ليبيا وفي مجلس النواب والإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية.

واجتمع سلامة وويليامز اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

كما بحث سلامة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا ودعم مصر للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

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