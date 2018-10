«المشري» يبحث مع السفير البريطاني تغيير «الرئاسي»

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري «خالد المشري»، اليوم الأحد، مع السفير البريطاني لدى ليبيا «فرانسيس بيكير» لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وتطرق اللقاء، إلى بحث تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي والمقترحات المقدمة بالخصوص من البعثة الأممية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وأكد المشري، خلال اللقاء، بأن المجلس سيناقش هذه المقترحات خلال الجلسة التي من المقرر عقدها غدا، مشيرًا إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استنادا إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور، واتخاذ هذا الباب كقاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة.

وشدد المشري على إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.

ومن جهته أثنى بيكر،على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مثمنا في الوقت جهود الاستشاري في إيجاد حلول للمشاكل السياسية المتأزمة، وأهمية إشراك كل العناصر الحالية في هذه الحلول وعدم استثناء أحد.

ودعا بيكر، المشري، إلى دراسة مذكرة التفاهم الاقتصادية الخاصة بتقديم خدمات مهمة للمواطنين جاهزة للتنفيذ و التي كان قد طرحها على المجلس الرئاسي، مطالبا المجلس الاستشاري بمتابعتها وتحفيز الرئاسي للتسريع باعتمادها.

