حملة تطعيمات إجبارية للأطفال في بني وليد

انطلق بمكتب الخدمات الصحية في مدينة بني وليد، الأحد، حملة التطعيمات الإجبارية للأطفال المواليد.

وأُطلقت الحملة بعد توفير التطعيمات المخصصة للأطفال تحت شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر، ومن المقرر أن تستمر لتغطي كافة الأطفال وحتى من العائلات النازحة من المدن المجاورة.

وحسب إحصائيات برنامج التطعيمات على مستوى المكتب، فقد قُدّر العدد الإجمالي للأطفال الذين تم إعطاؤهم التطعيمات الإجبارية خلال اليوم الأول بـ630 طفلا وطفلة، علاوة على عشرات الآلاف من الأطفال المستهدفين خلال الأسبوع الحالي والذي يشملهم التطعيم في الحملات الوطنية ضد الإنفلونزا وشلل الأطفال.

ويأتي ذلك في وقت يناشد فيه الطاقم الطبي الجهات المسؤولة توفير التطعيمات حفاظا على سلامة الأطفال لأن كمية المطاعيم الموجودة لا تكفي لكافة الأطفال من داخل بني وليد ومن خارجها.

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