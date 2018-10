«عقيلة صالح» يلتقي « سلامة» ونائبته في القاهرة

التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب البعثة الأممية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» فإن الجانبان ناقشا آخر المستجدات في ليبيا عامة، ومجلس النواب خاصة وكذلك الإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية.

جدير بالذكر أن سلامة، أدلى في تصريحات صحافية قبل لقاء عقيلة صالح قائلا: «إن مجلس النواب وضعنا في حالة من الضبابية بشأن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، آملاً أن يسمع من رئيس المجلس مباشرة موقفه من القانون وتوضيح ما إن كان قد حدث تصويت داخل المجلس عن القانون أم لا»

