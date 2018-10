المتوسط:

أعلنت بلدية درنة، استقبال امتحانات ترقية ضباط وضباط صف للشرطة الزراعية من مدينة المرج إلى أمساعد.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية درنة، عبر فيس بوك، أن امتحانات الترقية افتتحها المستشار عبدالمنعم الغيثي، ورئيس هيئة الزراعة والثروة البحرية محمد عبدالعالي، وأمر اللجنة الأمنية المشتركة العميد عبدالعالي البرعصي.

