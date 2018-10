«الهندسة العسكرية» تزيل قذيفة أمام مزرعة بمنطقة فاطمة الزهراء

المتوسط:

تلقت غرفة عمليات الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب بلاغ من مواطن عن قذيفة أمام مزرعته بمنطقة “فاطمة الزهراء”.

أوضح الحساب الرسمي لإدارة الهندسة العسكرية، عبر فيس بوك، أنه توجهت مفرزة هندسة عسكرية لعين المكان وقامت بإزالة القذيفة.

وناشدت الإدارة المواطنين بعدم الأقتراب أو لمس أو العبث بأي جسم غريب لسلامتهم وأطفالهم وتبليغ غرفة عمليات إدارة الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب عبر الأرقام التالية:- «092720394»، «0914299897»، « 0911589260»، « 0913279198»،« 0917118650».

