المجاري تزيد أوجاع سبها

منذ أشهر طويلة تعاني عدة أحياء في مدينة سبها من طفح المجاري التي وصلت إلى بيوت المواطنين بفعل انسداد المسارات المخصصة لها .

وأعاقت هذه المشكلة حياة سكان شارع اعويدات بمنطقة المهدية وبجانب مدرسة الخنساء، وأجبر كثير منهم على مغادرة منزله مضطرا إلى حين تسوية الأمر، لكن الأمر ظل دون معالجة جذرية من قبل المسؤولين .

وتحولت المناطق المتضررة من فيضان المجاري إلى مكرهة صحية، حيث تنتشر الروائح الكريهة والحشرات، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطنين القاطنين قربها، ويتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكلة.

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