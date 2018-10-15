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المجاري تزيد أوجاع سبها

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ أشهر طويلة تعاني عدة أحياء في مدينة سبها من طفح المجاري التي وصلت إلى بيوت المواطنين بفعل انسداد المسارات المخصصة لها .

وأعاقت هذه المشكلة حياة سكان شارع اعويدات بمنطقة المهدية وبجانب مدرسة الخنساء، وأجبر كثير منهم على مغادرة منزله مضطرا إلى حين تسوية الأمر، لكن الأمر ظل دون معالجة جذرية من قبل المسؤولين .

وتحولت المناطق المتضررة من فيضان المجاري إلى مكرهة صحية، حيث تنتشر الروائح الكريهة والحشرات، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطنين القاطنين قربها، ويتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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