أعلنت بلدية أبو سليم الانتهاء من استحداث خط صرف صحي بمحلة باب بن غشير بسعة 500 مم بمسافة 315م واستحدث به ايضاً 6 غرف.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية أبو سليم عبر فيس بوك، أن صيانة ذلك الخط سوف يساهم في حل مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي بمنطقة الكشيوني وما جاورها، كما أنه جاري العمل الان علي استحداث غرف لصرف مياه الأمطار بالطريق الرئيسي باب بن غشير

