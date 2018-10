المتوسط:

تمكن قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط عمال فندق بمنطقة الحدائق لقيامهم بسرقة مركبة أحد النزلاء بعد ورود معلومات من وحدة أمن الفنادق.

وأوضح الحساب الرسمي للإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، عبر فيس بوك، أنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقة، وردت معلومة من وحدة أمن الفنادق التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي مفادها سرقة مركبة لأحد النزلاء بفندق في منطقة الحدائق وإحالة تقرير مفصل عن مواصفات المركبة.

وعلى الفور تم تكليف قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائى للكشف عن مطابقة مواصفات المركبة مع مطابقة المستندات الأصلية، وجدت المركبة بمعرض داخل المدينة ، وتم فك غموض القضية من قبل أعضاء قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأوضحت التحريات، حيث أنه تم تعطيل كاميرات المراقبة بالفندق من قبل الجناة لتسهيل عملية السرقة، مستغلين سفر المقيم لقيامهم بعملية السرقة، حيث قام العمال (الجناة) ببيع المركبة لشخص أخر وهو يعلم أنها مسروقة، وجد بالمركبة عند سرقتها رسالة مفتوحة وإقرار جمركي مما سهل عملية تسجيلها لدى المرور، وذلك بتزوير بيانات الرسالة المفتوحة باسم وهمي وإبرام عقد بواسطة محل تصوير، ولكن بختم محرر عقود وهمي معمم عليه من قبل نقابة محرري العقود سابقاً ويحذر التعامل به.

وعندما تم الأنتقال وتفتيش المكتب الصادر عنه هذه الورقة المفتوحة تبين وجود أوراق مختومة على بياض لارتكاب عدد من وقائع سرقة وعمليات نصب واحتيال لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

The post «جنائي ببنغازي» يضبط عمال فندق بمنطقة الحدائق بعد سرقة أحد النزلاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية