المتوسط:

قام موظفين تابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR والمنظمة الدولية للهجرة lOM بزيارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، عبر فيس بوك، أن تلك الزيارة جاءت بهدف إجراء مقابلات مع المهاجرين غير الشرعيين من جنسية الصومال، ممن طالت مدة بقائهم داخل الإيواء منهم لأكثر من 8 أشهر ويرغبون في العودة لبلدهم.

يذكر أن هذه الزيارة كان قد سبقها في الأسبوع الماضي وفد من سفارة الصومال لغرض تسجيلهم، وتسهيل إجراءات العودة الطوعية الإنسانية لبلدهم.

The post «شؤون اللاجئين» تتابع تسهيل إجراءات عودة المهاجرين لبلادهم بتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية