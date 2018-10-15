الهيئة العامة للبيئة تصف الوضع فى مدينة سبها بالكارثي

ليبيا – أكدت مدير فرع الهيئة العامة للبيئة عواطف الأسود اليوم بأن مدينة سبها جنوبي ليبيا تعاني من أزمة بيئية وصفتها “بالكارثة”.

الأسود قالت في تصريح لموقع “ليبيا الإقتصادية”إن المشكلة البيئية ليست حديثة وانما هي متوارثة منذ سنين ولم ينفع معها كل الحلول التجميلية المتخذة حيالها .

وعن طبيعة هذه الحلول قالت الاسود بأنها تلك المتمثلة في عمليات الردم ،مطالبةً بضرورة إنشاء محطة شفط مجاري جديدة نتيجة تهالك المحطة الوحيدة في سبها والتي سبق وان سرقت كافة امكانياتها .

وأضافت مدير فرع الهيئة أن سبها تشهد عديد الامراض والأوبئة التي يعاني منها مختلف الفئات العمرية نتيجة تكاثر الحشرات علي مستنقعات الصرف الصحي والتي باتت تغطي مناطق بأكملها.

المرصد – متابعات

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