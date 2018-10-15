عمال فندق يسرقون سيارة نزيل

قام قسم التزييف والتزوير التابع للبحث الجنائي في مدينة بنغازي من ضبط عمّال فندق سرقوا سيارة أحد النزلاء وبيعها لشخص يعلم أنها مسروقة

وحدة أمن الفنادق قامت بتقديم المعلومة للقسم الذي باشر في البحث عن تفاصيل القضية، وبعد حصوله على المستندات والمواصفات الأصلية الخاصة بالسيارة، عُثر عليها في إحدى معارض المدينة

الجناة قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة بالفندق الواقع في منطقة الحدائق -والذي لم يقم القسم بذكر اسمه- لتسهيل عملية السرقة، مستغلين سفر المقيم وعدم تواجده في الفندق، وقاموا ببيعها لشخص يعلم أنها مسروقة كما يقول التقرير

وجد في عند سرقتها رسالة مفتوحة وإقرار جمركي مما سهل عملية تسجيلها لدى المرور، وذلك بتزوير بيانات الرسالة المفتوحة باسم وهمي وإبرام عقد بواسطة محل تصوير، ولكن بختم محرر عقود وهمي معمم عليه من قبل نقابة محرري العقود سابقاً ويحذر التعامل به

كما قام القسم بتفتيش المكتب الذي صدرت عنه الورقة ليتضح أنه وكر من الأوراق المختومة على بياض لارتكاب جرائم سرقة وعمليات نصب واحتيال واسعة

وقالت صفحة البحث الجنائي بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والمتهمين

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