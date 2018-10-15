بيع النقد الأجنبي في التجارة والتنمية

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن الشروع باستلام طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (10,000.00$) في كافة فروع ووكالات المصرف، بشرط الحضور الشخصي للزبون
ونشرت صفحة المصرف على فيسبوك نماذج التعبئة التي تسمح لزبائنها بتحديد أي قيمة يريدونها على أن يكون الحد الأقصى (10,000.00$) في العام الواحد، وللسن العمرية ما فوق 18 سنة
البطاقات الإلكترونية (فيزا – ماستر كارد) و الحوالات المباشرة (سويفت) ستكون متوفرة ابتداءً من تاريخ 15 اكتوبر 2018، أما الحوالات السريعة “وسيترن يونيون” ستبدأ في اليوم الأول من نوفمبر القادم
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