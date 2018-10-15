رئيس أركان الوفاق يطالب بالقبض على رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري

ليبيا – طالب رئيس أركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل جهـاز المباحث العامة بالقبض على عميد طيار عبدالرحمن الصادق عبدالله باني آمر الهيئة العامة للقضاء العسكري التابعة أيضاً للمجلس الرئاسي .

وبحسب نسخة من كتاب بالخصوص تحصلت عليها صحيفة المرصد فأن الطويل إتخذ هذا الإجراء لدخول العميد باني يوم الاحد الماضي إلى مقر الهيئة العامة للقضاء العسكري الكائن بمنطقة الفرناج بطرابلس وقيامه بسرقة سجل الصـادر والوارد الخاص بقرارات ومراسلات الهيئة .

كما طالب اللواء الطويل المباحث الجنائية بإتخاذ إجراءات للقبض على العميد باني وتسليمه إلى مكتب المدعي العام العسكري.

وفى رسالة أخرى موجهة منه إلى إدارة الشرطة والسجون العسكرية إلحاقا ببرقية سابقة له ، أكد الطويل على ضرورة القبض على باني لسوء سلوكه وعدم التحاقه بعمله المنقول إليه منذ شهر يوليو الماضي .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” قد عيّن العميد عبدالسلام بن غربية كرئيس للهيئة العامة للقضاء العسكري خلفاً للعميد باني الذي يرفض الإعتراف بصحة قرار إقالته .

كما إتهم الطويل فى ذات المراسلة العميد باني بسرقة الختم الخاص بالهيئة العامة للقضاء العسكري إضافة الى سجل الصادر والوارد مطالباً بايداعه التوقيف والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه وإحالته فيما بعد إلى المدعى العام العسكري .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية